Власти Москвы закупят программно-аппаратный комплекс для МЦК, он будет дистанционно выявлять хулиганов на МЦК

Власти Москвы собираются закупить программно-аппаратный комплекс для МЦК, который будет дистанционно выявлять хулиганов в поездах и на платформах. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Программа будет в автоматическом режиме анализировать записи с камер видеонаблюдения. Асоциальных пассажиров планируется отлавливать по тону, громкости и манере речи. Данные затем будут передаваться в Единый диспетчерский центр РЖД.

Итоги конкурса должны быть объявлены до конца месяца.