Курс приближается к 4,5 тысячам долларов. Курс второй по популярности после биткоина криптовалюты, Ethereum, обновил исторический максимум и приближается к 4,5 тысячам долларов. За последние сутки эта криптовалюта подорожала уже на 11%.

Это связано с расширением применения Ethereum в операциях на биржах в США. Кроме того, бьет рекорды сейчас и курс самого биткоина. Накануне он впервые ив истории превысил 67 тысяч долларов.