Тем временем, суд в Екатеринбурге арестовал уже второго фигуранта дела об этом отравлении. Речь идет о предпринимателе Армене Аветисяне. Его отправили в СИЗО на два месяца так же, как первого фигуранта Надира Мамедова.
Против них возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требования безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Число погибших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 24-х человек — региональная прокуратура
Тем временем, суд в Екатеринбурге арестовал уже второго фигуранта дела об этом отравлении. Речь идет о предпринимателе Армене Аветисяне. Его отправили в СИЗО на два месяца так же, как первого фигуранта Надира Мамедова.