Во время локдауна в столичном регионе продолжат работать музеи, театры и зоопарк

Туда будут пускать людей в масках и с кодами вакцинации, либо недавно переболевших. Заполняемость помещений разрешена не более, чем на 50%. В зоопарке будут закрыты все павильоны.

В России третий день обновляются абсолютные максимумы смертей от ковида за все время пандемии. На этом фоне дни с 30-го октября по 7— ноября объявлены нерабочими, а в Москве все закроется еще на два дня раньше. Работать будут только продовольственные магазины и аптеки.