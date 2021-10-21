Дебоширов на московском центральном кольце метро будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

Система, по словам авторов идеи, будет при помощи видеокамер анализировать несколько показателей, среди которых крики, резкие движения, взрывы и другие громкие звуки.

Искусственный интеллект по задумке должен самостоятельно распознавать нетипичное поведение не только в салоне поездов «Ласточка», но и на платформах.

Необходимость применения новой технологии в компании РЖД объясняют тем, что уже через пару лет на МЦК будут курсировать поезда без машинистов, которые сегодня контролируют порядок в вагонах.

Беспилотное движение, как говорят в корпорации, уже частично внедрено в столице. Некоторые поезда, по его словам, оснащены третьим уровнем автоматизации, то есть участие человека в них необходимо только при закрытии и открытии дверей.

Эксперты оценили разработку такого комплекса почти в 16 миллионов рублей.