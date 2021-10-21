В Москве и Подмосковье нерабочие дни из-за коронавируса вводятся с 28-го октября по 7 ноября включительно

Согласно распоряжениям Сергея Собянина и Андрея Воробьева, приостанавливается работа непродовольственных магазинов, общепита. Также будут отменены культурные и спортивные мероприятия. В школах и детских садах будут объявлены каникулы. При этом студенты будут учиться удаленно. Также с 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд пенсионеров в транспорте, за исключением привитых и переболевших.
2021-10-21T16:14:59+03:00
2021-10-21T16:14:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:14, 21 октября 2021
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