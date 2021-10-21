Уход на «каникулы» и новые антикоронавирусные меры необходимы и не навредят процессу учебы – академик Ямбург

Академик российской академии образования, директор школы N109 Москвы Евгений Ямбург считает, что перерыв в занятиях сейчас необходим и не повредит учебе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего страшного и трагического я в этом не вижу. Мы в нормальных условиях отработали первую четверть, чуть-чуть она сократилась. Дети отдохнут, и будет все хорошо», — сказал Е.Ямбург.

Он надеется, что за счет этого, а также за счет ужесточения антикоронавирусных мер удастся сбить волну заражений. «Потому что в настоящий момент у меня 12 классов находятся на карантине. Это при условии 66 классов и 10 групп детского сада. Кстати, детский сад будет продолжать работать для тех профессий, которые заняты. Там будут дежурные группы, это тоже уже определено», — отметил Е.Ямбург.

Он добавил, что выступает за конвергенцию дистанционного и очного обучения детей, так как дистант тоже продемонстрировал свою эффективность.