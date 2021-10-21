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16:07, 21 октября 2021

Энергоблок №2 остановлен на ростовской АЭС из-за незначительной неисправности, которая не представляет угрозы

Будет устранена в ближайшее время. Энергоблок №2 остановлен на ростовской АЭС из-за незначительной неисправности, которая не представляет угрозы и будет устранена в ближайшее время. Об этом «Эху» сообщил директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.
По словам Андрея Тимонова, работы должны быть закончены не позднее субботы, после чего работа энергоблока возобновится.


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