Будет устранена в ближайшее время. Энергоблок №2 остановлен на ростовской АЭС из-за незначительной неисправности, которая не представляет угрозы и будет устранена в ближайшее время. Об этом «Эху» сообщил директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

По словам Андрея Тимонова, работы должны быть закончены не позднее субботы, после чего работа энергоблока возобновится.