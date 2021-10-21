Обвиняемый в поджоге машины Росгвардии получил более трех лет заключения

Инцидент произошел почти год назад на акции протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Двадцатишестилетний Сергей Василенко признал вину и, по его словам, рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке, однако суд решил не смягчать приговор и присудил столько, сколько запрашивало обвинение. Теперь ему предстоит провести в колонии 3 года и три месяца. В Росгвардии ущерб за пожег колеса оценили почти в 2,5 миллиона рублей. Изначально, в ведомстве предположили, что причиной возгорания стала техническая неисправность, из-за которой в автомобиле произошло короткое замыкание. Позже в Росгвардии говорили, что пожар случился в результате технической неисправности. Огонь тогда удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей стране в конце зимы. После митингов было возбуждено около 90 уголовных дел.