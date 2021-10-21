Глава Ассоциации владельцев кинотеатров оценил возможный ущерб от очередных каникул в Москве для своей отрасли

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью Эхо Москвы оценил возможный ущерб от очередных длинных каникул в столичном регионе для своей отрасли в полтора миллиарда рублей.

По словам Березина, убытки будут особенно значительными с учетом того, что сейчас в кинотеатрах демонстрируется много фильмов.