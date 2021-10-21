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16:02, 21 октября 2021

Президент РФ из-за сложной ситуации с коронавирусом пока не будет проводить очных мероприятий, сообщили в Кремле

Переговоры в период режима нерабочих дней Владимир Путин будет проводить только по видеосвязи, рассказал пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, глава страны в объявленные им же выходные с 30 октября по 7 ноября продолжит работу, но встречаться ни с кем не планирует. Не будет приёма и вручения наград в День народного единства, 4-го ноября, сообщил представитель Кремля. Напомню, впервые на дистанционный режим работы из-за ситуации с ковидом Путин перешёл ещё в начале апреля прошлого года. Тогда в Кремле говорили, что президент изменил манеру приветствия, он не здоровается за руку при личных встречах и старается держаться на расстоянии от других людей. Около месяца назад Путин ушёл на изоляцию уже из-за выявленных многочисленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Тогда он участвовал в режиме видеоконференции в двух саммитах. Песков уверял, что тест на ковид отрицательный, а глава страны абсолютно здоров. Больше полугода назад Путин говорил, что привился от коронавируса, позже уточнил, что ему ввели вакцину Спутник. Вчера Путин рассказал, что после второй прививки у него незначительно поднялась температура.

Напомним, что локдаун в Москве и Подмосковье начнёт действовать раньше чем по всей стране – уже со следующего четверга, 28-го октября.


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