Власти Сочи ожидают сопоставимый с летним сезоном нагрузки отелей во время предстоящих нерабочих дней

Мэр города Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что санатории скорее всего будут заполнены на 90%. Аэропорт Сочи в эти дни примет свыше ста тысяч человек. Несмотря на пандемию в Сочи отмечаются рекордные показатели бронирования на предстоящий зимний сезон.
2021-10-21T15:33:04+03:00
2021-10-21T15:33:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923032-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 21 октября 2021
Загрузка комментариев...