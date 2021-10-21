Власти Сочи ожидают сопоставимый с летним сезоном нагрузки отелей во время предстоящих нерабочих дней

Мэр города Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что санатории скорее всего будут заполнены на 90%. Аэропорт Сочи в эти дни примет свыше ста тысяч человек. Несмотря на пандемию в Сочи отмечаются рекордные показатели бронирования на предстоящий зимний сезон.