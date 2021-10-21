Председатель ассоциации владельцев кинотеатров оценил возможный ущерб от нерабочих дней в 1,5 миллиарда рублей

Об этом Олег Березин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С точки зрения бизнеса, это, конечно, удар. Безусловно, для кинотеатров это потери, тем более для Москвы и Подмосковья, которые в совокупности дают 30% кассовых сборов страны. По моим оценкам, по Москве потери кинотеатров составят порядка 1 млрд рублей. И половина от этой суммы еще в Московской области. В общей сложности потери за эти 10 дней составят 1,5 млрд рублей», — сказал Березин.

По его словам, ожидаемые убытки особенно велики именно потому, что на период введенных «каникул» приходятся государственные праздники, а также из-за богатого репертуара фильмов, идущих сейчас в кино.

Он добавил, что после этого минилокдауна владельцы кинотеатров будут обращаться к государству за поддержкой. «Иначе нам не выдержать. С другой стороны, то, что такие ограничения вводят не только в отношении кинотеатров, фитнес-клубов и ресторанов, но и в отношении торговых центров и магазинов — чуть от этого легче. Если это действительно поможет сбить волну заражения, значит, так надо», — заключил Березин.

Напомним, власти Москвы и Подмосковья объявили нерабочими дни с 28-го октября по 7-е ноября. Работа кинотеатров в этот период будет приостановлена. В 2020-м году московские кинотеатры были закрыты около 4-х месяцев.