Власти Москвы и Московской области решили ввести локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Ограничительные меры начнут действовать раньше, чем в целом по стране: не с 30-го октября, а уже с 28-го. В школах и детских садах будут объявлены каникулы, студенты будут учиться удаленно. Приостанавливается работа непродовольственных магазинов и общепита. В мэрии в связи с этим дали пояснения.

С 28 октября по 7 ноября, согласно распоряжению мэра Мрсквы Сергея Собянина блюда будут продаваться только навынос и по доставке, людей за столиками и барными стойками быть не должно. Все эти меры касаются не только ресторанов и баров, но также кафе в супермаркетах и точках питания на заправках.

По окончании вынужденных выходных, горожане получат возможность снова прийти в любимые заведения. При этом иметь при себе QR-коды не обязательно, а соблюдать все необходимые меры придется. Об этом сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Алесей Немерюк. Его цитирует ТАСС. Немерюк добавил, что любые меры зависят от эпидемиологической ситуации и могут быть скорректированы в зависимости от ее изменения.

Напомним, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве не будут работать предприятия и магазины за исключением продовольственных и аптек, а вот театры и музеи можно будет посетить.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Малышев рассказал «Эху Москвы», что введенные ограничения должны улучшить ситуацию с пандемией, однако период каникул следовало сделать более длительным. По мнению Николая Малышева, нынешняя работа властей по призыву населения к вакцинации не слишком эффективна.