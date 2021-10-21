Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала все страны к взаимному признанию вакцин

Она настаивает, что от уровня иммунитета населения к коронавирусу зависит глобальная безопасность в области здравоохранения.

«Если мы действительно хотим обезвредить ковид, то пора прекратить использовать пандемию для разных политических игр, прекратить нечистоплотные приемы коммерческой конкуренции в этой сфере и поставить во главу угла главное право человека — право на жизнь и здоровье. Безусловно, вакцины должны быть доступны для всех людей нашей общей планеты», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко также добавила, что считает неэффективной принудительную вакцинацию. Вместо этого она предлагает активнее пропагандировать прививки.