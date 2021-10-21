Заведения общепита в Москве смогут возобновить работу с 8-го ноября без QR-кодов

Но необходимо соблюдение всех санитарных требований. Такие пояснения ТАСС дали в мэрии.
Согласно распоряжению Сергея Собянина, бары, рестораны, кафе должны работать в период с 28-го октября по 7 ноября только навынос и доставку.
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Но необходимо соблюдение всех санитарных требований. Такие пояснения ТАСС дали в мэрии.
Согласно распоряжению Сергея Собянина, бары, рестораны, кафе должны работать в период с 28-го октября по 7 ноября только навынос и доставку.