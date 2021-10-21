Financial Times: Минобороны Китая летом провело два испытания гиперзвукового оружия, способного нести ядерный боезаряд

С подробностями — Ринат Валиулин.

Китаю, по мнению автора статьи, удалось продемонстрировать кардинально новые возможности в области вооружений, которыми США на сегодняшний день не располагают. Гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, по данным источников издания, в августе облетела земной шар, явив миру свой выдающийся космический потенциал.

Несмотря на то, что потенциальная цель на испытаниях поражена не была (ракета уклонилась от неё на два десятка миль), если данная технология будет усовершенствована, она позволит Пекину использовать ее для отправки ядерных боеголовок через Южный полюс, минуя американские системы противоракетной обороны.

Обозреватель CBS News считает, что, развивая новые гиперзвуковые технологии, китайское руководство осваивает потенциал космических ударов по США как возможность противостоять эффективным на сегодня американским наработкам в области противодействия баллистическим ракетам потенциального противника.

В интервью телеканалу CBS News отставной адмирал ВМС США Джеймс Уинфилд назвал испытания, цитата, «важным сюрпризом для американцев, который позволит Китаю причинить Америке значительный ущерб в условиях, когда она никак не сможет этому противостоять»