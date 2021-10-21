Власти Москвы и Подмосковья введут локдаун на полторы недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Ряд ограничений сохранят и после завершения режима нерабочих дней.

Торговые центры, непродовольственные магазины, спортивные залы, парикмахерские и другие организации сферы услуг закроются в Москве уже через неделю. Они не будут работать по 7 ноября включительно. Рестораны и кафе смогут торговать только навынос. В театры и музеи посетителей пустят исключительно с цифровым кодом и защитной маске, помещения должны быть заполнены только наполовину, распорядился мэр Москвы.

На период локдауна помимо жизненно важных предприятий в столице продолжат работу продуктовые магазины, аптеки и медучреждения. По окончании режима нерабочих дней пожилым и людям с хроническими заболеваниями опять заблокируют социальные карты. Это не затронет привитых горожан или тех, кто болел ковидом последние полгода, уточнил Сергей Собянин.

Введение жёстким мер он объяснил тем, что ситуация с ковидом в Москве развивается по худшему сценарию. С 8-го ноября концерты или спортивные матчи с участием более полутысячи зрителей разрешат проводить только при наличии у посетителей цифровых кодов. Ранее мэр в эфире канала ТВ Центр называл ситуацию непростой.

Следом за Москвой об аналогичных ограничениях объявили подмосковные власти. При этом в регионе максимальное число участников массовых культурных и развлекательных мероприятий без так называемых QR-кодов сократят вдвое — до 50 в зданиях и до 500 на открытом воздухе. Социальные карты подмосковным пенсионерам тоже заблокируют. Стройки на период нерабочих дней в Подмосковье не остановят, сообщили власти региона.

Ограничения в Москве и Подмосковье введут на два дня раньше федерального режима нерабочих дней. При этом меры в столичном регионе как отмечает агентство «Интерфакс», станут самыми жёсткими с момента первой волны коронавируса весной прошлого года.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Малышев считает, что введенные ограничения должны улучшить ситуацию с коронавирусом, однако период каникул следовало бы сделать более длительным.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам во время нерабочих дней оставаться дома, не принимать гостей и не выезжать в другие регионы страны, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию.

В российских школах с 30-го октября по 7 ноября будут объявлены каникулы. Дистанционного обучения в этот период тоже не будет, – сообщает Министерство просвещения. Московские школы и детские сады уйдут на каникулы раньше – со следующего четверга.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал в эфире «Эха Москвы», что в последнее время всё чаще болеют дети. Дельта-штамм коронавируса более заразен.

Тем временем в России зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса. Это один из сорока подвидов штамма Дельта. В Роспотребнадзора утверждают, что случаи единичные. Впервые этот вариант был обнаружен в Великобритании, а затем в США и Израиле. По мнению ученых, новая разновидность может быть на 10-15% заразнее исходной Дельты.

