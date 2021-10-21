В Кремле ждут разъяснения от Минцифры по поводу идеи о списке государственных СМИ, не подлежащих признанию иноагентами

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь нужно обязательно дождаться разъяснения от Министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некой инициативе. Это пока на стадии обсуждения», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «в любом случае это потребует каких-то изменений в законе о СМИ, потому что этим законом какой-то дифференциации по критерию собственности не предусмотрено». «Поэтому должны поступить объяснения от министерства», — заключил он.