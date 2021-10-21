Песков рассказал, что для регистрации «Спутника V» в Европе остались технические формальности

В этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Работа в этом плане ведется, мы рассчитываем, что она будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно», — сказал он.

По словам Пескова, «действительно существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы российская вакцина была зарегистрирована соответствующим европейским агентством». «По-прежнему европейское ведомство говорит о нехватке некоторой информации. В рабочем порядке наш Минздрав и другие ведомства, РФПИ занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях. И они будут решены», — отметил он.

Песков также добавил, что подключение Кремлем «своих ресурсов» для участия в процессе по регистрации вакцины «невозможно, да и не требуется».