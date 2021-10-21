Первая ракета Южной Кореи собственного производства не смогла вывести на орбиту макет спутника

Запуск первой южнокорейской ракеты отечественного производства KSLV 2, также известной как Nuri, стартовавшей сегодня, был не совсем успешным, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в национальном космическом центре «Наро».

По его словам космическая ракета «Нури» выполнила все этапы полета, но не смогла вывести на орбиту макет спутника.

«Тестовый запуск Nuri был совершен. Я горжусь этим. К сожалению, мы не совсем достигли цели, но мы добились очень похвального достижения», — отметил президент.