В Москве из-за распространения коронавируса установлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Об этом объявил мэр Сергей Собянин. В своем личном блоге Собянин написал, что ситуация в Москве развивается по худшему сценарию, а режим нерабочих дней самое действенное средство, разрывающее цепочки контактов граждан.

Этим он обосновал введение режима серьезных ограничений. Помимо предприятий не будут работать также и магазины, кроме продовольственных и торговые точки, кроме аптек. Рестораны и кафе смогут торговать только навынос. Отменяются все массовые мероприятия, кроме согласованных со столичными властями.

Лечебные учреждения продолжат работу, а помощь будет оказываться, в том числе плановая. Граждане смогут ходить в театры и музей при наличии QR-кодов. Москвичи старше 65 должны будут оставаться дома, действие транспортных карт для непривитых приостанавливается даже после того, как режим нерабочих дней закончится.

Часть российских школьников, у которых каникулы начинаются с 15 ноября, получат дополнительную неделю отдыха с 30 октября по 7 ноября. У тех, для кого это совпадет с окончанием четверти все останется по-прежнему.