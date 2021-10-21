В Европарламенте считают, что к вакцине «Спутник V» есть много вопросов

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Европейского парламента, докладчик по России Андрюс Кубилюс.

«Что касается «Спутника», институты, которые занимаются выдачей лицензии, должны сказать свой вывод. Пока что вывода положительного нет, и здесь никакие политики не могут на это повлиять. Для того чтобы какая-либо вакцина использовалась на европейском рынке, она должна пройти всю цепь к сертификации. Там есть очень много вопросов о том, как эта вакцина производится, о ее результатах», — сказал он.

Кубилюс также отметил, что «с самого начала кремлевское руководство пыталось повлиять «Спутником» на страны, находящиеся по соседству». «Несмотря на то, что в самой России эта вакцина не была еще очень распространена, она уже давалась другим странам, и тем самым демонстрировалось, что «вот, смотрите, мы тут заботимся о здоровье всех граждан, а Европа медлит», — пояснил он.

На вопрос о том, не стоит ли забыть о разногласиях и взаимно признать вакцины для спасения жизней, Кубилюс ответил, что речь идет как раз о безопасности людей. «Мы можем много говорить о том, что «давайте забудем все стандарты и обменяемся вакцинами, будем жить в дружбе и мире», но в Евросоюзе ставится вопрос о том, чтобы сертификация вакцина была на самом высоком уровне. Есть много недоверия», — заключил он.