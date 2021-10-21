Депутат Европарламента рассказал о намерении Запада продолжить санкционную политику против России

Депутат Европейского парламента, докладчик по России Андрюс Кубилюс рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о намерении Запада продолжить санкционную политику против России.

«Агрессивность кремлевского режима, как внешняя, так и внутренняя, должна останавливаться гораздо более эффективными средствами западного мира. Я имею в виду санкции. И не только против лидеров бюрократов, но и против олигархов, которые поддерживают этот режим. Над этим мы и дальше будем очень-очень интенсивно работать», — заявил он.

По словам Кубилюса, Евросоюз всегда готов поддерживать «добрые отношения с гражданским обществом в России», но у него нет надежды на то, что примирительная риторика по отношению к руководству страны повлияет на ситуацию с правами человека. «Я не думаю, что наши более мягкие слова или то, что некоторые страны предлагают — «давайте пойдем на более интенсивный диалог» — изменят Кремль. Я не вижу в этом смысла. Не думаю, что Путин может стать либералом и демократом», — пояснил депутат.

Отвечая на вопрос, уверены ли в Евросоюзе в том, что граждане России хотят двигаться в демократическом направлении, Кубилюс сказал, что об этом свидетельствуют прошедшие выборы в Госдуму.

«Мы знаем, что-то, что пытаются называть думскими выборами, не было выборами. И результаты, если почитать Сергея Шпилькина, не соответствуют тому, что объявил Кремль — что там 50% проголосовало за «Единую Россию». Шпилькин показывает своими компьютерными подсчетами, что она получила только 30%. То есть реальный результат не очень отличается от того, что в прошлом году получил реально Александр Лукашенко в состязании со Светланой Тихановской. Поэтому говорить о том, что Кремль знает, чего хочет общество в России, — я бы с этим не согласился», — заключил депутат.