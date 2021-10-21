Депутат Европарламента поздравил Навального с получением премии Сахарова и рассказал о процедуре ее присуждения

Депутат Европейского парламента, докладчик по России, член «Европейской народной партии» Андрюс Кубилюс поздравил политика Алексея Навального с получением премии имени Андрея Сахарова и рассказал о процедуре ее присуждения в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Кубилюса, процедура начинается с того, что разные группы выдвигают на премию разных кандидатов.

«В данном случае мы имели 5 разных фамилий. Наша группа — это «Европейская народная партия», консерваторы, христианские демократы — выдвинула Навального. За это тоже мы боролись в группе, где были те, кто говорили, что нужно дать премию афганским женщинам. Но нам удалось убедить нашу группу. И потом все эти 5 кандидатур обсуждались на общем заседании нескольких комитетов, там прошло голосование. Алексей Навальный победил в этом голосовании. Три лидирующих кандидата были отправлены в так называемый президентский совет, и вчера он решил, что Навальный получит эту премию. Мы этому очень рады. Поздравляем Алексея Навального и все гражданское общество России», — сказал депутат.

С точки зрения Кубилюса, решение наградить этой премией Навального продолжает то, о чем говорил Европарламент в недавно принятых «рекомендациях европейским институциям по вопросу о том, какую политику по отношению к России нужно развивать дальше».

«Мы говорили очень четко, что Россия — это не только Кремль, Россия — это гораздо больше. Одно дело — это Кремль, который мы критикуем, но у нас есть большая надежда на то, что гражданское общество и такие лидеры, как Алексей Навальный, сумеют трансформировать Россию в будущем в страну европейского типа, в страну демократическую. И эта премия, наряду с присуждением Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, показывает то, что в западных странах, в европейских странах это понимание проявляется все более четко», — отметил депутат.

На вопрос о том, присуждена ли премия Сахарова Алексею Навальному «назло» Владимиру Путину, Кубилюс ответил отрицательно.

«Я бы с этим не согласился. Награждают как раз с той надеждой, что Россия может трансформироваться в нормальное государство. Эта надежда у нас сильна. Поэтому мы не только награждаем тех, кто посвящает свою жизнь защите демократии и прав человека, как это сказано в описании премии Сахарова, но думаем и как другими средствами помочь России пойти по этому пути», — заключил он.