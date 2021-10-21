Согласно постановлению губернатора нерабочие дни в Подмосковье продлятся с 28 октября по 7 ноября

Во время нерабочих дней будет приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры.
Также предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Во время нерабочих дней будет приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры.
Также предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.