В Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в соответствии с указом мэра Сергея Собянина

С 28-го октября в школах и детских садах объявляются каникулы. Студенты переводятся на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Будут закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины. При этом в нерабочие дни разрешена торговля навынос. Приостанавливается работа спортивных школ, кружков и секций. Будут работать продуктовые магазины и аптеки.

В учреждениях культуры с 8-го ноября вводятся специальные цифровые коды. Запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия. С 8-го ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 60-ти лет, кроме вакцинированных и переболевших.

По мнению мэра, ситуация в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию, и в ближайшие дни будут достигнуты исторические пики заболеваемости.