Жительницу Уссурийска, которая пародировала официального представителя МВД, приговорили к 3 месяцам лишения свободы

Жительницу Уссурийска Ларису Кривоносову, которая пародировала официального представителя МВД Ирину Волк, приговорили к 3 месяцам лишения свободы за уклонение от административного надзора, — сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Как утверждают в полиции, Кривоносова игнорировала ограничения, наложенные судом после условно-досрочного освобождения из колонии.

«Новая газета» напоминает, что Кривоносова снималась в интернет-сериале о жизни вымышленного политика из Уссурийска Виталия Наливкина в роли официального представителя МВД под именем Марина Вульф.