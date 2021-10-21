Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена в Европе не раньше первого квартала будущего года

Европейское медицинское агентство не сможет начать экспертизу препарата до начала 2022 года. Об этом агентству Reuters сообщил источник в ведомстве.

В случае если Россия до конца ноября предоставит дополнительную информацию, затребованную ЕМА, процесс начнется в означенные сроки. Пока в регуляторе не представляют, где именно нужно запрашивать инспекции. Ранее сообщалось, что задержка вызвана в том числе и сменой локаций предприятий, которые будут производить вакцину для Европы.

В Министерстве здравоохранения России ТАСС рассказали, что подготовка дополнительного пакета документов, необходимого для сертификации препарата завершается. Сейчас стороны обсуждают даты инспекционной поездки и программу визита специалистов ЕМА. Предполагается, что они могут побывать в России до конца текущего года.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс переквалификации российской вакцины. В ближайшее время ожидается визит экспертов организации в Россию.