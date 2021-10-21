Мантуров: Запас вакцин от коронавируса в России минимум на два месяца

Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, до конца года планируется произвести более 300 миллионов доз.
Из-за роста заболеваемости в 79-ти регионах России введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
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Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, до конца года планируется произвести более 300 миллионов доз.
Из-за роста заболеваемости в 79-ти регионах России введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.