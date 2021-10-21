Лидер московского «Яблока» подтвердил, что попросил Европарламент не присуждать Навальному премию имени Сахарова

Об этом Сергей Иваненко сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно было мое письмо некоторым депутатам Европарламента — инициаторам присуждения премии Сахарова Алексею Навальному. Я высказался категорически против этого. Несмотря на то, что он, конечно, политический заключенный, но премия Сахарова к нему не имеет ни малейшего отношения. Он националист, человек, который призывает к социальной розни, человек совершенно недемократических взглядов», — пояснил Иваненко.

Он подчеркнул, что это было его личное письмо, а не от «Яблока». «Крайне отрицательно я отношусь к этому решению Европарламента и считаю, что это очень плохое решение, которое очень тяжело повлияет на развитие демократии не только в России, но и в Европе», — заключил Иваненко.

Накануне Алексей Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учрежденной европейским парламентом. Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли. «Он неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и почти жизни. Сегодняшняя премия свидетельствует о его огромной храбрости, и мы повторяем наш призыв к его немедленному освобождению», — написал Сассоли в «Твиттере».

Премия имени Андрея Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Она вручается с 1988 года, ее призовой фонд составляет 50 тысяч евро.