Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:05, 21 октября 2021

Южная Корея готова испытать свою первую ракету-носитель

Запуск планируется на сегодня.

Трёхступенчатая 200-тонная ракета «Нури» должна стартовать с космического центра Наро. Предполагается, что она выведет на низкую орбиту макет спутника, который по весу и другим характеристикам сравним с настоящим.

У Сеула это уже вторая космическая ракета. Если предыдущая была разработана совместно с российскими специалистами, то «Нури» — сугубо корейский проект, над которым работали около трёхсот фирм. В случае, если запуск пройдёт успешно, то Южная Корея станет седьмым государством, которому удалось отправить на орбиту ракету, созданную только с помощью собственных технологий.

Как сообщало агентство Reuters, этот запуск важен для страны, поскольку Сеул планирует разместить на орбите свои спутники, для наблюдения за Северной Кореей. Также он намерен использовать эти ракеты для развития национальной спутниковой системы навигации и сетей 6G.

Руководство Южной Кореи намерено начать развертывание системы следующего, шестого поколения сетей в 2026-м году.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Рассчитывать на отмену закона об иностранных агентах не приходится Борьба Запада с Россией Путина неизбежно ведет к нарастанию в стране реакционного духа…

5 109 6 23944 14.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 134 6 19298 14.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 100 6 12417 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Почему необходимо остановить поезд из прошлого Германия вину признала и раскаялась, даже платит за нее, в том числе и деньгами, немцы — в массе своей — испытывают чувство вины, сокрушаются, как это могло случиться с ними, и делают все, чтобы не было вероятности повторения…

5 128 6 11414 18.10
Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 147 6 14898 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нерыночные элементы конкурентной борьбы На днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток-2». Призывал блокировать проект, апеллируя к якобы невыполнению Россией условий сертификации газопровода…

5 96 6 9332 15.10
Новости

МВД объявило в розыск соратницу политика Алексея Навального Любовь Соболь Ранее государственные СМИ сообщали, что она уехала из страны после приговора по так называемому «санитарному делу»...

5 44 6 7731
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Коллеги в Брюсселе, найдите управу на своих доморощенных русофобов Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие. Как говорил классик, «по форме правильно, а по существу сплошное издевательство»...

5 60 6 7696 18.10
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Готов рассказывать Путину, как устроены мировые медиа Хм, странно. Президент страны вместе со всеми своими несметными полчищами референтов, консультантов и информационных служб, — «с трудом найдет страны». А я один-одинешенек — с легкостью такие страны найду…

5 203 6 65805 14.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 167 6 22746 19.10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 68 6 9905 15.10
Блоги

Олег Дерипаска: Не перестаю удивляться тупости части американского истеблишмента В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается…

5 267 6 39198 20.10
Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 335 6 54194 17.10
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

О сообществе Шанинки Вчера было хорошо видно, какой колосс стоит за нами. Это личный проект, образовательный, общественный – называйте как хотите. Но он работает. Я никогда не видел этого настолько ясно. Он работает…

5 51 6 29155 14.10
Блоги

«Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге они не заинтересованы» Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе…

5 73 6 12282 18.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много резиновых границ — и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – естественно, мы с ним это обсуждали — одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 155 6 28359 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

В Москве со следующей недели на четыре месяца вводится так называемый домашний режим для людей старше 60 лет Кроме того, в этот период мэрия обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников…

5 12 6 214000
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Путин дважды проговорился. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Первое – он сам позиционировал себя как противник Муратова, противник свободной прессы. Кто ему мешал изобразить хорошую мину про плохой игре?..

5 72 6 92859 14.10
#слушать 33:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3546276
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4946 17.10
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 264 6 377916 19.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 151 6 210864 17.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9297671
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5059766

Сегодня в эфире