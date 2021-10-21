Южная Корея готова испытать свою первую ракету-носитель

Запуск планируется на сегодня.

Трёхступенчатая 200-тонная ракета «Нури» должна стартовать с космического центра Наро. Предполагается, что она выведет на низкую орбиту макет спутника, который по весу и другим характеристикам сравним с настоящим.

У Сеула это уже вторая космическая ракета. Если предыдущая была разработана совместно с российскими специалистами, то «Нури» — сугубо корейский проект, над которым работали около трёхсот фирм. В случае, если запуск пройдёт успешно, то Южная Корея станет седьмым государством, которому удалось отправить на орбиту ракету, созданную только с помощью собственных технологий.

Как сообщало агентство Reuters, этот запуск важен для страны, поскольку Сеул планирует разместить на орбите свои спутники, для наблюдения за Северной Кореей. Также он намерен использовать эти ракеты для развития национальной спутниковой системы навигации и сетей 6G.

Руководство Южной Кореи намерено начать развертывание системы следующего, шестого поколения сетей в 2026-м году.