По данным Financial Times, китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года

Как утверждают собеседники издания, ракета не достигла заданной цели, но испытание показало, что Китай добился значительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся гораздо дальше, чем полагали американцы.
2021-10-21T10:36:00+03:00
2021-10-21T10:38:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 21 октября 2021
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