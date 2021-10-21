Руководство Госдумы потребовало от депутатов прошлого созыва освободить служебные квартиры

Нынешние парламентарии пока вынуждены жить в гостинице. Сколько теперь уже экс-депутатов должны выехать из квартир, неизвестно. Об этом пишет газета «Ведомости».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал руководителей фракций проконтролировать этот процесс — об этом изданию сообщили два источника, которые присутствовали на заседании в среду.

По закону у бывшего парламентария есть месяц после окончания срока полномочий, чтобы освободить жилье. В соответствии с правилами, депутатам нового созыва, который открылся в октябре, жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице, который они должны освободить в течение недели со дня предоставления им квартиры.

Сейчас иногородние депутаты живут в отеле «Holiday Inn Лесная». Один номер там стоит более 7 тысяч рублей в сутки. Однако, по словам источника, существует еще одна проблема. В случае перехода депутата Госдумы в Совет Федерации за ним может сохраниться и его квартира. Жилищный фонд нижней палаты из-за этого постоянно сокращается.

В Госдуме отказались комментировать эту публикацию.