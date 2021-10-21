Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе острый дефицит медиков

Медицинские организации в Амурской области не могут расширить коечный фонд для пациентов с коронавирусом из-за нехватки врачей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

В регионе вводятся дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости — в частности, в Благовещенске начала работать система специальных цифровых кодов для посещения ресторанов и кафе. С 1-го ноября эти меры распространятся на учреждения культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки медиков власти регионов просят вернуться на работу врачей, которые уже ушли на пенсию.