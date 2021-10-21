Палата представителей США проголосует по вопросу об уголовном преследовании политконсультанта Стива Беннона

Бывший главный стратег Белого дома отказался выступать на парламентских слушаниях после захвата Капитолия.

Во вторник Комитет Палаты Представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всей палаты вопрос о привлечении Стива Беннона к ответственности — он был вызван на дачу показаний в связи со своей вовлечённостью в организацию протеста сторонников Дональда Трампа 6 января, который вылился в насильственный захват Капитолия.

Стив Беннон выступал на том митинге — вместе с другими соратниками тогдашнего президента и самим Дональдом Трампом. Повестку Конгресса США Стив Беннон проигнорировал, а это, по американским законам — уголовное преступление, за которое виновнику грозит штраф от 100 до 100 тысяч долларов, тюремное заключение от месяца до года тюрьмы или обе меры наказания.

Если Палата Представителей сегодня проголосует за рекомендацию подвергнуть Стива Беннона уголовному преследованию за неуважение к Конгрессу США, то дальше дело будет направлено в Минюст — президент США Джо Байден заявил несколько дней назад, что Беннона следует привлечь к уголовной ответственности.

Член комитета по расследованию 6 января республиканка Лиз Чейни заявила накануне, что отказ Беннона сотрудничать с Конгрессом означает его личную вовлеченность в организацию событий 6 января.

Конгрессмены-республиканцы проголосую против предъявления обвинений экс-помощнику Трампа. Однако, у демократов хватит голосов для положительного решения о привлечения Беннона к ответственности.