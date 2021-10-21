Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник»

Об этом сообщили в фонде прямых инвестиций, который занимается продвижением препарата за границей. В фонде рассчитывают, что процесс завершится за два месяца.

Инспекторы ВОЗ скоро опять приедут в Россию. Они соберут все данные о вакцине «Спутник», которые их интересуют. Об этом рассказал телеканалу CNN глава фонда прямых инвестиций.

Кирилл Дмитриев надеется, что до конца года эксперты Всемирной организации здравоохранения одобрят российский препарат. Это позволит официально применять его в странах Евросоюза. При этом, в реестре ВОЗ дата окончания процедуры не указана.

Глава фонда-дистрибьютора препарата «Спутник» не сомневается, что Россия в ближайшие пару месяцев выйдет на уровень вакцинации 60% населения страны. Вчера президент Путин отмечал недостаточно высокие темпы вакцинации россиян и призвал их наращивать.

У специалистов ВОЗ в июне возникли претензии к работе предприятия в Уфе — одного из тех, на которых выпускают вакцину «Спутник». После этого ВОЗ приостановила процедуру одобрения «Спутника. В начале месяца премьер Михаил Мишустин заверил руководство Всемирной организации здравоохранения, что все проблемы устранили. А Минздрав России сообщал о возможном приезде в декабре в страну представителей медицинского регулятора Евросоюза.

«Спутник» стал первым препаратом от ковида в России, его зарегистрировали в середине августа прошлого года. Президент Путин тогда назвал вакцину первой в мире. Препарат одобрили уже в 70-ти странах, но в Евросоюзе для использования он до сих пор не разрешён.