Билеты в театры этой осенью подорожали примерно на 15–20%

Об этом РБК рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин. По его словам, по итогам первой половины октября средняя стоимость билета в московские театры превышает 2300 руб. Показатель аналогичного периода прошлого года — 1930 руб., допандемийного 2019-го — 1831 руб.
2021-10-21T07:36:27+03:00
2021-10-21T07:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:36, 21 октября 2021
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