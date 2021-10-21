Билеты в театры этой осенью подорожали примерно на 15–20%

Об этом РБК рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин. По его словам, по итогам первой половины октября средняя стоимость билета в московские театры превышает 2300 руб. Показатель аналогичного периода прошлого года — 1930 руб., допандемийного 2019-го — 1831 руб.