В Германии начнутся коалиционные переговоры трех партий, которые собираются сформировать новое правительство

Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90-х/Зеленые» и Свободная демократическая партия предварительно обсудили основные пункты программы на четыре года. Так как представителям этих трех избранных в бундестаг партий удалось избежать резких расхождений и уладить спорные вопросы, было принято решение начать переговоры по созданию правительственной коалиции.

Она названа «светофорной» по условным цветам партий – красному, желтому и зеленому. Другая возможная коалиция, где вместо СДПГ за стол переговоров могли бы сесть «черные» – блок ХДС/ХСС, уже совсем не обсуждается. Так что Германия на новом этапе оставит за собой не только эру Меркель, но и долгую эпоху присутствия консерваторов у руля государства.

Однако для создания новой коалиции предстоит долгий путь. Запланированы обсуждения правительственной программы в 22 рабочих группах – в каждой по шесть представителей от трех партий. О министерских постах речи пока вестись не будет. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц заявил, что сначала надо четко определить содержательные приоритеты политики будущего правительства.

Партии собираются закончить коалиционные переговоры в середине декабря. Однако полностью исключать их провал пока преждевременно.

Четыре года назад попытка создать коалицию из трех партий закончилась неудачно из-за непримиримой позиции свободных демократов.