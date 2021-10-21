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07:08, 21 октября 2021

Резкое повышение цен на газ станет одной из главных тем на саммите Евросоюза, который сегодня открывается в Брюсселе

Главы стран и правительств Евросоюза обсудят Россию в контексте энергетического кризиса. Об этом вчера рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, которые приводит агентство ТАСС, Россия будет частью дискуссии.

В Европе цена на газ уже несколько месяцев бьёт рекорды. Ряд европейских политиков и СМИ обвиняют в кризисе компанию «Газпром», которая поставляет более трети всего европейского газа и считается крупнейшим поставщиком этого сырья на континент. В то же время инфляция в газовой отрасли наблюдается и в других регионах, на которые российская компания значительно не влияет.

Перед началом саммита глава Еврокомиссии призвала лидеров стран ЕС сократить зависимость от поставок газа. Урсула фон дер Ляйен предложила защитить уязвимые группы населения от нехватки топлива. Для поддержки населения и бизнеса, возможно, введут краткосрочные меры. На саммите рассмотрят предложения Франции и Испании по реформе энергорынка Евросоюза. Среди мер — введение регулируемых тарифов на энергию и создание системы совместного контроля запасов газа в ЕС.

Встреча лидеров ЕС в Брюсселе продлится два дня.


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