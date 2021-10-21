Иранские власти сегодня, как ожидается, вернутся к переговорам в Брюсселе по урегулированию ядерной программы

Встреча, по заявлению иранской стороны, пройдет с участием постоянных членов Совбеза ООН Великобритании, Китая, Франции и России вместе с Германией. В начале этой недели глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил возможности переговоров с Ираном, но, по его словам, речь скорее идет о предварительных консультациях, которые затем могут привести к возобновлению полноценного диалога.

В этом году Иран и несколько мировых держав уже провели шесть встреч в Вене с целью восстановления совместного плана действий. Позже переговоры поставили на паузу до избрания нового президента республики. Ибрахим Раиси, нынешний глава исламской республики, ранее говорил, что страна будет готова к переговорам только при условии отмены США антииранских санкций.

Несколько лет назад Тегеран и страны «шестерки» заключили соглашение, которое ограничивало развитие иранской ядерной программы в обмен на пошаговое снятие Америкой санкционных мер. Однако, бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке нарушил договорённости. По мнению экспертов, это и побудило Иран к отказу от соблюдения условий.

По словам участников соглашения, они планируют провести отдельные встречи с американской стороной с целью возвращения США в рамки договора.