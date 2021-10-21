Украина ужесточает сегодня ряд антиковидных мер

Без сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса или справки об отрицательном ПЦР-тестировании в стране больше не должны пускать на самолёты, поезда или автобусы, которые ходят между разными областями. Эти нормы будут действовать в регионах с жёлтым, оранжевым или красным уровнем эпидемиологической опасности. Сейчас это означает, что ограничения должны работать по всей стране.

Межобластные поездки разрешат в том числе тем пассажирам, которые получил только одну дозу вакцины. Привитыми в этом случае считаются только те, кто прошел вакцинацию препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Получается, что, например, вакцина «Спутник», путешествовать по Украине не позволяет.

В полиции объявляли, что сегодня одновременно с введением этих правил начнутся и массовые проверки сертификатов вакцинации в местах большого скопления людей. В ведомстве отдельно отмечали, что использование поддельных документов в некоторых ситуациях грозит уголовной ответственностью.

В минувший понедельник сразу в пяти регионах Украины власти ввели максимально строгие меры. Например, в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях больше не работают торговые центры, учебные заведения и общественный транспорт.