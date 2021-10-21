В ряде российских регионов с этого дня вводятся новые ограничения, вызванные ухудшением ситуации с коронавирусом

В Коми жители республики теперь смогут посетить спортивные и культурные мероприятия только предъявив на входе цифровой код. При наличии его или сертификата о вакцинации от коронавируса, а также отрицательного теста на ковид посетителям разрешат заполнять все места. В противном случае в зале или на трибуне стадиона смогут находиться не больше половины от всего числа посетителей, предупредили власти.

Так называемые QR-коды действуют более чем в половине российских регионов. С ними пускают в бары и рестораны, театры, кинотеатры и другие места массового пребывания людей. Тем временем в Курской области осенние каникулы у школьников начнутся на неделю раньше. Они перестанут учиться уже сегодня.

Главный санитарный врач региона рекомендовал ученикам в каникулы не посещать рестораны, бары, закусочные, клубы и другие общественные места, поскольку риск заболеть коронавирусом очень высок. На неделю раньше из-за ковида уйдут на каникулы школьники ещё нескольких регионов, в том числе Кабардино-Балкарии. Они начнут отдыхать с этой субботы.

Ситуация с коронавирусом ухудшается с начала месяца. Накануне в России выявили больше 34-х тысяч заражённых, умерли 1028 человек – максимум за всё время эпидемии.