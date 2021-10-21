Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на не названного украинского дипломата. По его словам, Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов. Минобороны Великобритании также обсуждает продажу ракет класса «земля-земля», которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на военных кораблях Украины.