Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на не названного украинского дипломата. По его словам, Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов. Минобороны Великобритании также обсуждает продажу ракет класса «земля-земля», которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на военных кораблях Украины.
2021-10-21T05:10:13+03:00
2021-10-21T05:10:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922782-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 21 октября 2021
Загрузка комментариев...