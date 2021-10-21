Энергетический кризис станет главной темой двухдневного саммита лидеров стран ЕС.

Главы государств и правительств обменяются мнениями по ситуации с ростом цен на газ и обсудят в контексте этой темы Россию. Как рассказал в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, другой темой саммита станет по традиции коронавирус. Участники обсудят ход вакцинации, действующие ограничительные меры и экономическое восстановление после пандемии.
2021-10-21T05:07:46+03:00
2021-10-21T05:07:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 21 октября 2021
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