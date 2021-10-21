Энергетический кризис станет главной темой двухдневного саммита лидеров стран ЕС.

Главы государств и правительств обменяются мнениями по ситуации с ростом цен на газ и обсудят в контексте этой темы Россию. Как рассказал в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, другой темой саммита станет по традиции коронавирус. Участники обсудят ход вакцинации, действующие ограничительные меры и экономическое восстановление после пандемии.