Суд в Москве начинает слушания по делу Валерии Башкировой.

Она обвиняется в ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Как передает ТАСС, защита девушки просила об особом порядке рассмотрения без изучения доказательств и допроса свидетелей, в связи с признанием подсудимой своей вины. Прокуратура настаивала на общем порядке. Суд поддержал сторону гособвинения. Заседание будет проходить без слушателей и представителей СМИ из-за коронавирусных ограничений.
2021-10-21T05:06:48+03:00
2021-10-21T05:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922776-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 21 октября 2021
Загрузка комментариев...