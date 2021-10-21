Суд в Москве начинает слушания по делу Валерии Башкировой.

Она обвиняется в ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Как передает ТАСС, защита девушки просила об особом порядке рассмотрения без изучения доказательств и допроса свидетелей, в связи с признанием подсудимой своей вины. Прокуратура настаивала на общем порядке. Суд поддержал сторону гособвинения. Заседание будет проходить без слушателей и представителей СМИ из-за коронавирусных ограничений.