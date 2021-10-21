Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Он взят под стражу по обвинению в госизмене. Заседание пройдет в закрытом для прессы режиме из-за ограничений по коронавирусу и материалов дела, составляющих гостайну.

Сам Сачков вину не признаёт. По данным источника ТАСС, арест Сачкова может быть связан с уголовным делом двух бывших офицеров ФСБ, ранее осужденных за госизмену.

Известно, что Сачков ранее был допрошен по их делу в качестве свидетеля. Продукты компании Group-IB продаются более чем в 60 странах мира, она сотрудничает с российскими спецслужбами, Интерполом и Европолом.