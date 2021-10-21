Российские власти объявили в розыск одну из соратниц Алексея Навального Любовь Соболь

Её карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». По решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения. В том же месяце государственные СМИ сообщил что Соболь уехала из России, сама она эту информацию не комментировала.

Ранее Соболь была осуждена по делу — о нарушении неприкосновенности жилища. Суд назначил ей год исправительных работ условно по обвинению в попытке войти в квартиру к сотруднику ФСБ, подозреваемому в отравлении Навального.

В конце сентября Соболь в числе других соратников Навального стала фигуранткой уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём.