В ночь на пятницу достигнет пика активности метеорный поток Ориониды.

Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, астрономы ожидают до 20 «падающих звезд» в час. Поток Ориониды наблюдается ежегодно с 2 октября по 7 ноября и достигает максимальной активности 21-22 октября. Наблюдать за потоком можно с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Однако в этом году зрелищу помешает полная Луна.