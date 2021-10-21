В ночь на пятницу достигнет пика активности метеорный поток Ориониды.

Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, астрономы ожидают до 20 «падающих звезд» в час. Поток Ориониды наблюдается ежегодно с 2 октября по 7 ноября и достигает максимальной активности 21-22 октября. Наблюдать за потоком можно с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Однако в этом году зрелищу помешает полная Луна.
2021-10-21T04:14:57+03:00
2021-10-21T04:15:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 21 октября 2021
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