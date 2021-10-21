Инженер ВМС США Джонатан Тоэби и его жена заявили о своей невиновности в шпионаже.

Они были арестованы по обвинению в попытке передать за рубеж чертежи американских подлодок. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на заседание суда, если бы обвиняемые признали себя виновными, суд автоматически приговорил бы их к максимальному сроку, который в их случае может оказаться пожизненным. По версии следствия 42-летнем Тоэби в апреле 2020 года попытался связаться с иностранными властями, предлагая им сведения о силовых установках атомных субмарин США. Задержать Тоэби удалось после того, как на него вышел сотрудник ФБР. Ему обвиняемый несколько раз успел передать секретные данные, получив за это около 100 тысяч долларов в криптовалюте.